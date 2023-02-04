"حذاء أبيض" يحسم الجدل في التحقيقات بقضية ألفيش!

كلمة السر في التحقيق مع المدافع البرازيلي

لا يزال التحقيق مستمرًا في قضية المدافع البرازيلي داني ألفيش، وسط تعرضه للاتهام بالاغتصاب ضد فتاة في مدينة برشلونة الإسبانية.

تقارير صحفية كشفت عن كلمة السر التي قد تكون السبب في براءة ألفيش، حيث دار الحديث الساعات الماضية في جلسات الحقيقة عن حذاء أبيض رياضي.

وقالت صحيفة "سبورت" إن رواية الضحية تؤكد أن ألفيش أصر على دخول الحمام في ملهى "ساتون" الليلي في 30 ديسمبر الماضي أكثر من مرة، ولكن دفاع اللاعب يؤكد أنها فعلت ذلك بإرادتها الحرة وفقًا لما كشفت عنه الكاميرات الأمنية.

وأشارت إلى أن صحة رواية ألفيش يمكن إثباتها من خلال الحذاء الأبيض الذي ارتداه في هذه الليلة، وهو ما لم يظهر في الكاميرات، ولكن وفقًا لصحيفة "La Vanguardia" فإن الحذاء يمكن رؤيته من خلال انعكاس المرآة.

وإذا شوهدت الأحذية في الانعكاس مثلما أكدت هذه الصحيفة، فهذا يعني أن قصة الضحية هي الأكثر قوة ويصبح ألفيش في ورطة هائلة.