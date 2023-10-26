حديث يسعد الجماهير .. الكشف عن طلب كريستيانو رونالدو "المهم" من نجوم النصر

تفاصيل حديث كريستيانو رونالدو مع نجوم النصر

تحدث الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، مع زملائه في الفريق الأول لكرة القدم، عن "أهداف" الموسم الرياضي الحالي.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، يقدّم موسمًا مبهرًا في 2023-2024؛ حيث سجل 14 هدفًا وصنع 7 آخرين، خلال 13 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

ووفقًا للإعلامي الرياضي علي الحربي، أكد الأسطورة البرتغالية على زملائه في الفريق، بضرورة تحقيق دوري أبطال آسيا، في الموسم الحالي؛ قائلًا لهم: "يجب أن يكون اللقب من نصيب نادي النصر".

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وكشف الحربي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الخميس، عن أن رونالدو شدد على نجوم النصر، بالعمل بشكل أكبر؛ من أجل الوصول إلى هذا الهدف، والتتويج باللقب القاري لأول مرة في التاريخ.

وأضاف كريستيانو رونالدو في حديثه مع زملائه - حسب ما ذكره الحربي -: "جماهيرنا تستحق هذه البطولة".

جدير بالذكر أن النصر، يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، برصيد 9 نقاط "العلامة الكاملة"، وبفارق 3 نقاط عن برسبوليس "الوصيف".