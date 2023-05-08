حديث ميسي مع ليفاندوفسكي يثير الجدل خلال حفل جوائز لوريوس

هل حديث ميسي مع ليفاندوفسكي مرتبط بعودته لبرشلونة؟

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجدل مجددًا أثناء حضوره حفل جوائز لوريوس 2023 الذي يقام مساء اليوم الاثنين في باريس.

وتوج ميسي بجائزة أفضل رياضي في العالم لعام 2023 على حساب زميله ونجم منتخب فرنسا كيليان مبابي.

وتواجد في الحفل نجم فريق برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، الذي فاز بالجائزة العام الماضي وحصل عليها افتراضيًا بسبب أزمة فيروس كورونا.

وانتشرت العديد من الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تجمع ليونيل ميسي بنجم برشلونة ليفاندوفسكي وهما يتحدثان على السجادة الحمراء، ليربط الجمهور حديثهم بعودة ميسي المنتظرة إلى الكامب نو.

وفاز ميسي سابقًا بهذه الجائزة في عام 2020 مع البريطاني لويس هاميلتون نجم سباقات فورمولا 1، ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها حفل الجوائز بباريس.