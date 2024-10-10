"ما قاله مانشيني غير صحيح" .. أسباب خفية وراء استبعاد علي البليهي وتوقع "غير سار" لمدة غيابه عن السعودية

رغم تصريحات مانشيني بأن استبعاد البليهي لأسباب فنية..

وجه الإعلامي خالد البدر، اتهامًا إلى الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، بأن ما قاله بشأن استبعاد علي البليهي، مدافع الهلال، من قائمة الأخضر لمباراتي اليابان والبحرين، غير صحيح، ويفتقر إلى الشفافية.

استبعاد البليهي كان أكبر مفاجآت مانشيني، بشأن القائمة المُعلنة لمنتخب السعودية، الذي يستعد لمواجهة اليابان، اليوم، والبحرين، الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما قال مانشيني عبر مؤتمر صحفي، بالأمس، إن استبعاد اللاعب كان لقرار فني.

وقال البدر، عبر فضائية 24 الرياضية، إنه في ظل اعتماد مانشيني على 3 قلوب دفاع، فإن علي البليهي يتميز بأنه الأكثر ثباتًا في المستوى، على مدار السنوات الأخيرة، حتى بعدما تعاقد الهلال مع حسان تمبكتي، ذلك البليهي هو العنصر الأساسي في صفوف فريقه.

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وأضاف "استبعاد البليهي يعود إلى خلاف وقع بينه وبين المدرب في مباراة الصين - بالجولة الثانية - وأعتقد أنه في ظل عقلية مانشيني، فإن عودة البليهي لقائمة المنتخب السعودي لن تكون سهلة خلال الفترة المُقبلة، ويُرجح عودته بعد انتهاء مرحلة التصفيات".

وانتقد البدر، عقلية مانشيني الذي ما إن يدخل في خلاف مع أي لاعب حتى يستبعده من المنتخب، مثلما فعل مع سلطان الغنام ونواف العقيدي وسلمان الفرج، فيما قال إن مدرب السعودية كان حديثه يتسم بالشفافية حول استبعاد اللاعبين الثلاثة ولم تحضر تلك الشفافية في غياب البليهي، وإنه يجب على مانشيني أن يتعامل بمرونة أكبر بشأن ذلك الملف.

ويحتل المنتخب السعودي، وصافة المجموعة الثالثة، في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، برصيد 4 نقاط، مبتعدًا بفارق نقطتين عن اليابان - المتصدرة بالعلامة الكاملة -، حيث تعادل الأخضر مع إندونيسيا (1-1)، ثم فاز على الصين (2-1) في أولى جولتين.