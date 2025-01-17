بعد حديثه عن العودة لأوروبا .. سيلتا فيجو يكشف حقيقة ضم جابري فيجا من الأهلي

هل يحقق رغبته سريعًا بالعودة إلى أوروبا؟

حسم نادي سيلتا فيجو الإسباني، الجدل بشأن التفاوض مع الأهلي، من أجل استعادة خدمات الجناح الشاب جابري فيجا، خلال موسم الميركاتو الشتوي.

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وكان جابري فيجا، صاحب الـ22 عامًا، قد تحدث عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن رغبته في العودة إلى أوروبا يومًا ما، متحدثًا عن تجربة اللعب في الدوري السعودي، وصعوبة التكيف مع الأجواء في البداية، كما قال إن العمل مع لاعبين مثل رياض محرز وروبرتو فيرمينو أثّر كثيرًا على تطوره، فيما نوّه بأنه لا ينوي البقاء في المملكة طوال مسيرته، وليس طموحات بالعودة إلى أعلى مستويات كرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال جوزيه كارلوس، المتحدث الرسمي بنادي سيلتا فيجو، لـ"الميدان الرياضي"، إن النادي لم يقدم عرضًا رسميًا لجابري فيجا، مضيفًا أن هناك الكثير من الشائعات في الوقت الحالي، والنادي لم يقدم أي عرض، كونه أهدافه في الميركاتو الشتوي، هما بامبا أو لوكا دي لا توري.

وانتقل جابري فيجا إلى صفوف الأهلي، في صيف 2023، قادمًا من سيلتا فيجو، بعقد حتى يونيو 2026، مقابل 30 مليون يورو، فيما تعرض اللاعب لإصابة غيبته عن الملاعب لفترة خلال الموسم الماضي، فيما شارك اللاعب في 41 مباراة بقميص الراقي، بجميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.

ويعتمد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، على فيجا بصورة أساسية في قائمة الراقي هذا الموسم، حيث سجل اللاعب 4 أهداف في دوري روشن، وهدفًا في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول دوري روشن، برصيد 26 نقطة من 15 مباراة، فيما ضمن الراقي مقعدًا في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يحل في وصافة مجموعة الغرب، من دوري النخبة الآسيوية، برصيد 16 نقطة، قبل جولتين على نهاية مرحلة الدوري.