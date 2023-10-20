حدد موعده وملعبه .. تركي آل الشيخ يُعلن عن سوبر "أوروبي" جديد في الرياض

تامر أبو سيدو
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السعودية أصبحت مقصدًا للبطولات العالمية

أعلن تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي عن استضافة العاصمة الرياض لبطولة سوبر جديدة من الدوريات الأوروبية لتكون ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

المملكة نظمت خلال السنوات الأخيرة عددًا من الأحداث الرياضية في مختلف الرياضات، وقد استضافت السوبر الإسباني والإيطالي والإفريقي كما تستعد جدة لتنظيم النسخة الجديدة من كأس العالم للأدية خلال ديسمبر القادم، وقد أعلنت نيتها التقدم بملف استضافة كأس العالم 2034.

آل الشيخ أعلن رسميًا اليوم عبر منصة إكس استضافة كأس السوبر التركي 2023 بين جلطة سراي وفربشخة في الـ30 من ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أن اللقاء سيُقام على ملعب الأول بارك الخاص بنادي النصر والموجود في العاصمة الرياض.

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وأوضح آل الشيخ أن الحدث يأتي بالشراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم وضمن فعاليات موسم الرياض الذي سيُفتتح في الـ28 من أكتوبر الجاري.

الحدث لن يقتصر على المباراة فقط بل سيُصاحبها العديد من الأنشطة والفعاليات كما أوضح بيان المستشار السعودي.

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