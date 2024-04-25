حدث نادر وغريب .. كانافارو يبدأ مسيرته مع أودينيزي بمباراة مدتها 18 دقيقة!

ظروف خاصة لمواجهة روما وأودينيزي

واقعة غريبة من نوعها ستحدث في الدوري الإيطالي ليلة اليوم، الخميس، بإقامة مواجهة روما وأودينيزي لمدة 18 دقيقة فقط.

المباراة الأصلية أقيمت يوم 14 أبريل الجاري، ولكن تم إلغاؤها بسبب الذعر الناتج عن إصابة إيفان نديكا لاعب روما، حيث عجز اللاعبون عن إكمال المواجهة لتتوقف الساعة عن الدقيقة 72.

ولذلك قررت اللجنة المنظمة للدوري الإيطالي إقامة اللقاء الليلة لمدة 18 دقيقة، مع السماح للفريقين بتغيير تشكيلتهما بالكامل، بالإضافة لضم اللاعبين الذين لم يكونوا متاحين في المباراة الأصلية.

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والمفارقة هنا أن هذه المواجهة ستكون الأولى للنجم الإيطالي السابق فابيو كانافارو كمدرب لأودينيزي، بعد تسلمه المهمة خلفًا لجابرييلي تشيوفي هذا الأسبوع.

وتم منع الفريقين من استخدام اللاعبين الذين تم استبدالهم قبل إيقاف المباراة، مما يعني استبعاد ثنائي أودينيزي كينجسلي إيهيزيبو وحسن كامارا، بالإضافة لحسام عوار ودين هويسين من روما.

جدير بالذكر أن إيفان نديكا بطل الواقعة المفزعة في المباراة الأولى، حصل على الضوء الأخضر للعودة للملاعب من جديد، ولكنه سيحصل على راحة في المباريات الأخيرة من الموسم لضمان تعافيه بشكل كامل.