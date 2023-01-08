حدث ما توقعه رئيسه .. رفض احتجاج النصر ضد الهلال بشأن كنو

كنو شارك في مباراة النصر والهلال الأخيرة

Shahid

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السعودي احتجاج نادي النصر ضد مشاركة محمد كنو مع الهلال في مباراة الفريقين في دوري روشن السعودي.

كان مسلي آل معمر رئيس النصر قد أعلن عقب المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 أن ناديه سيحتج على مشاركة كنو بحجة عدم انتهاء إيقافه، مشيرًا إلى أنه يعلم أن الاحتجاج سيُرفض من اتحاد كرة القدم السعودي ولكنهم سيتجهون بعدها لمركز التحكيم الرياضي ويثقون أنه سينصفهم على حد قوله.

عودة دوري روشن السعودي .. تابعه على شاهد

ويدور الخلاف حول جواز احتساب مدة توقف الدوري السعودي قبل وخلال إقامة كأس العالم قطر 2022 ضمن فترة الإيقاف التي بدأت في مايو الماضي أم لا، وقد سبق أن احتج الباطن على مشاركة اللاعب لكن اتحاد الكرة رفض احتجاجه فيما أكد الهلال تلقيه خطابًا يُفيد بانتهاء الإيقاف في أكتوبر الماضي.

ما توقعه رئيس النصر حدث بالفعل وتم رفض احتجاج ناديه وإقرار سلامة موقف الهلال، وقد رفضت اللجنة كذلك احتجاج التعاون ضد الاتحاد بشأن مشاركة لاعبه مهند الشنقيطي الذي كان قد أوقف كذلك لمدة شهرين.

يُشار إلى أن إيقاف كنو جاء بسبب تجديد عقده مع الهلال عقب توقيعه لعقد جديد للانتقال إلى النصر في يناير الماضي.

Shahid