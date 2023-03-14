حدث تاريخي .. تشيلسي ينظم حفل إفطار جماعي في رمضان على "ستامفورد بريدج"

تشيلسي يعلن عن تنظيم حفل إفطار جماعي في رمضان على ملعب "ستامفورد بريدج"..

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن استضافة إفطار مفتوح للمسلمين في شهر رمضان على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل "البلوز"، بالشراكة مع مشروع الخيمة الرمضانية.

وتقرر أن يستضيف تشيلسي الإفطار المفتوح على ملعبه في السادس والعشرين من مارس الجاري، خلال فترة التوقف الدولي، ليكون بذلك أول ملعب في الدوري الإنجليزي يقوم بذلك.

وأعلن تشيلسي عن الأمر عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، فيما نشر النادي مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه اللاعبان المسلمان ويسلي فوفانا وخاليدو كوليبالي للحديث عن المبادرة.

وقال كوليبالي: "رمضان ليس شيئًا صارمًا، في الليل يسعد الجميع بالتواجد معًا ويسعد الجميع بتناول الطعام معًا".

وأضاف: "يمكن أن يكون مجتمعًا كبيرًا، وهذا هو الجزء الجميل من رمضان".

فيما قال فوفانا: "في رمضان عليك أن تكون مع أصدقائك، لدي أصدقاء غير مسلمين، لكنهم يأتون ويأكلون ويجلسون معي، نبقى معًا وهذا هو الجميل في الأمر".

يذكر أن مشروع الخيمة الرمضانية هو مشروع خيري تم إنشاؤه في عام 2013، وهدفه التقريب بين المجتمعات ونشر روح رمضان عبر العديد من المبادرات المختلفة.