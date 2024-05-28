حدثني عن التخطيط.. هانز فليك لم يكن ضمن خيارات برشلونة لخلافة تشافي!

على أي أساس تتخذ القرارات في النادي الكتالوني؟

تفاصيل جديدة تتكشف حول كواليس ميل برشلونة للتعاقد مع هانز فليك بدلًا لتشافي هيرنانديز، بعد رحيل الأخير بشكل نهائي عن البلوجرانا.

حينما أعلن تشافي قرار رحيله للمرة الأولى في يناير، لم يكن فليك المرشح الأول، بل لم يكن ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب النادي الكتالوني.

هذا ما كشفه ميجيل سانز، صحفي "سبورت" حين تطرق إلى أولويات برشلونة في ذلك الوقت لخلافة تشافي هيرنانديز الذي مكث لموسمين ونصف في سدة تدريب البلوجرانا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال سانز: "حينما أعلن تشافي قراره في يناير، لم يكن فليك رقم 1 في مخيلة إدارة برشلونة، بل لم يتم التقكير حتى في التعاقد معه".

وأردف: "كانت رؤية إدارة برشلونة بشأن فليك، أن هناك مدربين آحرين يتماشون مع مشروع النادي الكتالوني، وكان على رأسهم لويس إنريكي".