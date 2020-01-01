حجر أساس الدوري وهزيمة وهروب .. ماذا قدم باتشيكو مع الزمالك في الولاية الأولى؟

باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، منذ قليل، تولي البرتغالي جايمي باتشيكو تدريب الفريق، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون المدرب الذي رحل مؤخرًا لتولي قيادة التعاون السعودي في قرار مفاجئ للجميع قبل مرحلة هامة للغاية بالنسبة للفريق الأبيض.

جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك، والذي تولى تدريبه في موسم 2014 – 2015، قبل الرحيل المفاجئ أيضًا لتولي تدريب فريق الشباب السعودي، وسط صدمة كبيرة من جماهير الزمالك وقتها أيضًا.

قد تتذكر جماهير الزمالك جايمي باتشيكو بواقعة غير سعيدة، بعد ترك الفريق بشكل مفاجئ في موسم 2014 – 2015، ورحل على الرغم من جلسة الصلح بينه وبين مرتضى منصور رئيس النادي، حيث كان ظهر الفريق بشكل مميز تحت قيادته سوى بعض الأمور الذي كان يسعى لتعديلها.

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71 يومًا قاد فيها البرتغالي الفريق الأبيض، وكان الجميع متفائلًا بما قدمه مع الفريق عقب فترة حسام حسن التي انتهت بسلسلة تعادلات، ولكن جاء باتشيكو بتأسيس منظومة دفاعية مميزة للفريق، مع تحقيق نتائج إيجابية.

لم يقود باتشيكو مواجهة وادي دجلة في أكتوبر 2014 بشكل فعلي رغم تواجده في الملعب، ولكن كان محمد صلاح هو من حضر للقاء وقتها، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ من بعدها الزمالك لتحقيق 5 انتصارات متتالية على سموحة والاتحاد وحرس الحدود والرجاء والمصري، ليعود للتعادل السلبي أمام الإسماعيلي.

عاد الأبيض مع باتشيكو للانتصارات بتحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية على مصر للمقاصة والأسيوطي والجونة، ولكن تلقى باتشيكو أو هزيمة أمام إنبي بهدفين دون رد، كانت المباراة الأخيرة لباتشيكو أمام ألعاب دمنهور بهدفين مقابل هدف.

وبذلك، حقق باتشيكو مع الزمالك الفوز في 9 مباريات من 12، وتعادل في 2 وتلقى هزيمة واحدة، أحرز لاعبيه 19 وتلقى 7 أهداف، ووضع أساس لفريق توج بالدوري المصري في الموسم الذي أعاد الزمالك للطريق الصحيح بعد تدهور النتائج مع حسام حسن وقتها.

ووصفت الجماهير رحيل باتشيكو بالهروب بسبب عقد اجتماع مع رئيس النادي الأبيض، ومن بعدها قيامه بالرحيل بشكل مفاجئ وهو ما سبب صدمة لهم، على الرغم من الناحية الفنية التي ظهر بها الفريق بشكل مميز أثناء تواجده في القيادة الفنية.