حجج ماتياس يايسله نفدت والحساب عسير .. فرصة الأهلي الثمينة التي لن تُعوض

المدرب الألماني أمام اختبار صعب للغاية!

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"ما مضى قد فات" هذا هو الشعار الذي يدخل به النادي الأهلي المرحلة المقبلة، بعد أن حصل مدربه الألماني ماتياس يايسله على كل شيء يُريده أي مدرب للنجاح مع أي فريق، فأصبح الآن لا حجة للتعثر!

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وبعد 49 يومًا من الغياب، يعود النادي الأهلي للظهور مرة أخرى في البطولة الوحيدة التي يُنافس عليها الموسم الحالي 2023-2024، حينما يلتقي الأخدود بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ولكن بشكل جديد تحت قيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله.

الأهلي تعثر في 7 مباريات من أصل 19 مواجهة قبل التوقف الطويل لبطولة دوري روشن، وسط مطالبات البعض بضرورة إقالة يايسله، ولكن المدرب الألماني وجد من كان يُدافع عنه، ويبرز الحجج أمام هذه التعثرات التي كانت غير مقبولة من جانب الجماهير.

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لا مجال للحجج أمام يايسله

في بداية الموسم حينما تولى يايسله تدريب الأهلي، كان دائمًا ما يُطالب بضم لاعبين أجانب في مراكز معينة، من أجل تدعيم صفوف الفريق، وبالفعل تعاقدت الإدارة مع هؤلاء من طلبهم المدرب الألماني.

طلب يايسله التعاقد مع لاعبين في مركز الدفاع، وأيضًا خط الوسط، لينجح الراقي في ضم المدافع التركي ميريح ديميرال ليكون بجوار البرازيلي إيبانيز، بالإضافة إلى جابري فيجا ليلعب بجوار الإيفواري الرائع فرانك كيسييه.

وبذلك يحقق الأهلي ما تمنى يايسله من طلبات فنية، ومع تعثرات الفريق سواء بالهزائم أو التعادلات، أصبح الصوت السائد هو أن ماتياس لم يحصل على فرصته كاملة لإعداد الفريق بشكل جيد قبل انطلاق الموسم، حيث جاء في آخر أيام معسكر الفريق، وعلى الرغم من ذلك يُنافس على صدارة الترتيب، وأن تلك التعثرات طبيعية.

وحصل الأهلي على فترة راحة امتدت إلى 49 يومًا، أقام فيها الراقي معسكرًا إعداديًا في الإمارات، شهد إقامة العديد من المباريات الرسمية، ليتم القضاء على الحجة الأخيرة التي كان يتحدث عنها الكثير للدفاع عن المدرب يايسله، وأصبح لا حجة له الآن!

التعثرات الآن سيكون حسابها عسير أمام جماهير الأهلي وإدارته، ولن يتساهل أحد معه بعد الآن، لأن جميع الحجج والأعذار قد انتهت تمامًا، وحصل يايسله على الدعم الكافي من الجماهير، بالإضافة إلى أنه حصل على فرصته من أجل التعرف على كل كبيرة وصغيرة تخص الفريق وجميع لاعبيه.

فرصة ثمينة أمام الأهلي

تبقى من مباريات دوري روشن السعودي الموسم الحالي 15 جولة، من أجل تحديد البطل، والفارق بين الأهلي والهلال المتصدر 13 نقطة، والنصر الوصيف 6 نقاط فقط، ولا يشغل الراقي سوى بطولة الدوري فقط.

وأمام الأهلي فرصة ثمينة جدًا، وهي أن منافسيه على لقب الدوري "الهلال والنصر"، منشغلين حاليًا بالمشاركة في أكثر من بطولة، حيث يلعب الثنائي للمنافسة على 3 بطولات أخرى غير دوري روشن، وهي "كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا".

وهي الفرصة الكبيرة أمام الراقي ولاعبيه لاستغلال ضغط المباريات لدى الخصوم، والاقتراب من صدارة الترتيب، واستغلال أي تعثر متوقع للهلال أو النصر خلال المباريات القادمة، وعدم فقدان أي نقطة يستطيع الأهلي أن يحققها، من أجل تحقيق اللقب.

SHAHID