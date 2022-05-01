حجة حقيقية أم حزن؟ بيل يفسر غيابه عن احتفالات ريال مدريد باللقب

نشر لاعب ريال مدريد جاريث بيل تغريدة عبر موقع تويتر يهنئ فيها فريقه وزملائه بتحقيق بطولة الدوري الإسباني يوم أمس.

وكان ريال مدريد قد استطاع أن يحسم اللقب بعد فوزه برباعية نظيفة على فريق إسبانيول، ليحصل بذلك على دوريه رقم 35 في مسيرته.

وشارك الجناح الدولي فرحته مع الجماهير، لكنه أعرب عن عدم قدرته على الاحتفال داخل أرض الملعب مع زملائه لشعوره ببعض الآلام في الظهر.

ماذا قال بيل؟

نشر جاريث تغريدة عبر موقع تويتر يقول فيها: "محبط للغاية لأنني غير قادر على المشاركة في الاحتفالات هذا المساء بسبب تشنج سيئ في الظهر ولكني فخور حقًا بالفريق للفوز باللقب! استمتعوا هذه الليلة يا شباب!".

CAMPEONES 🏆💪🏼



So disappointed that I’m not able to be part of the celebrations this evening due to a bad back spasm but really proud of the team for winning the title! Enjoy tonight boys! #HalaMadrid pic.twitter.com/RbXttKwHSE — Gareth Bale (@GarethBale11) April 30, 2022

ويرى البعض أن بيل قد تهرب من الاحتفال مع زملائه بسبب ما حدث في مواجهة خيتافي منذ أسابيع عندما قابلته الجماهير بصافرات الاستهجان.

فيما يرى آخرون أن الجناح الدولي لا يكترث من الأساس بتحقيق اللقب، ومشاركته بالتغريد عبر تويتر تواجدت حتى لا تتساءل الصحافة عن موقفه.

الأمر الذي يترك الباب مفتوحًا أمام التساؤلات حول مدى مصداقية بيل حول إصابته، أو نوياه من الأساس.

ماذا عن موسم بيل مع ريال مدريد؟

شارك بيل في بطولة الدوري 5 مرات، منهم 4 بشكل أساسي، بمعدل 57 دقيقة في المباراة.

وسجل هدفًا وحيدًا، ولم يبادر بصناعة أي تمريرة حاسمة، في موسم مخيب للآمال كما جرت العادة مؤخرًا من الجناح الدولي.

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