"حجة" أخرجته عن شعوره .. كيف فرّغ كريستيانو رونالدو غضبه بين شوطي النصر والوحدة؟

الدون ردد كلمات برتغالية أثناء خروجه من الملعب بين شوطي المباراة، فماذا قال؟

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بالطبع تلاحق الكاميرات البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، أينما حل في الملعب، وحتى مغادرته في كل مباراة، وبالفعل التقت الليلة مناوشته مع الجهاز الإداري لناديه.

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العالمي ودع كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الإثنين، بالهزيمة أمام الوحدة بهدف نظيف، في دور نصف النهائي، على استاد الأول بارك.

وبعد إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم فرسان مكة بهدف نظيف، اتجه الدون وهو في طريقه لغرف خلع الملابس، لدكة بدلاء فريقه ووجه حديثه غاضبًا لأحدهم.

ووفقًا لصحيفة "OJOGO" البرتغالية فإن الدون اشتكى من عشب الملعب، وطالب مسؤولي فريقه برش المياة بين شوطي اللقاء.

لكن رغم ذلك لم يفلح رفاق رونالدو في جلب الفوز، وسقطوا رغم أن المنافس يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 بعد طرد اللاعب عبد الله الحافظ.

جدير بالذكر أن كأس الملك هو ثاني الكؤوس التي يودعها العالمي الموسم الجاري بعدما أطاح به الاتحاد من كأس السوبر السعودي منذ المباراة الأولى.

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