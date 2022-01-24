حجة التعادل أم أزمة حقيقية؟ التحكيم الإسباني يواجه نيران غضب ريال مدريد!

حالة غضب تسود ريال مدريد بسبب القرارات التحكيمية الظالمة التي يتعرض إليها في الآونة الأخيرة.

وكان ريال مدريد فقد نقطتين أمام إلتشي، ليلة أمس الأحد، بعد التعادل في الرمق الأخير خلال منافسات الدوري الإسباني.

ما هي القرارات التي أثارت غضب ريال مدريد؟

ريال مدريد واجه فريق إلتشي في مباراتين متتاليتن أحدهما في دور الـ16 من كأس الملك والآخرى ضمن منافسات لا ليجا.

المباراتين ضمنت بعض التفاصيل التحكيمية، حيث شهدت طرد للاعب البرازيلي كاسيميرو وبحسب "ماركا" فإن هذا ما أثار الغضب داخل برنابيو لكن في نهاية المباراة فاز الملكي 2-1 وتأهل للثمن.

وما زاد التوتر في الأجواء هو الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مبارتهم الثانية في الدوري والذي سببت سقوط الفريق في فخ التعادل ومنها كانت ركلة جزاء لهازارد غير محتسبة بالإضافة إلى الوقت الضائع الذي لم يتم احتسابه.

كيف هو وضع ريال مدريد في الدوري؟

ريال مدريد يعتلي صدارة الدوري الإسباني وفي رصيده 50 نقطة بفارق أربع نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني الذي تعثر أمس السبت بالتعادل أمام سيلتا فيجو.

وتعيش الدوريات الأوروبية الكبرى فترة توقف دولي ستستمر لمدة أسبوعين على أن تعود في 5 فبراير المقبل.

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