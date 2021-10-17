"حجازي لعب واحدة من أقل مبارياته، والسبب منتخب مصر"

الاتحاد تعادل مع ضمك اليوم في الدوري السعودي

لم يُقدم الاتحاد الأداء المطلوب خلال مواجهة ضمك في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد اكتفى بالتعادل 1-1 وكاد أن يخسر اللقاء.

وقدم جُل لاعبي الفريق الغربي أداءً متواضعًا خلال المباراة وأبرزهم إيجور كورونادو وأحمد حجازي، وقد رأى سعود الصرامي الناقد الرياضي والمتحدث السابق باسم النصر أن المدافع المصري لعب واحدة من أقل مبارياته مع الاتحاد منذ انضمامه إليه صيف 2020.

ماذا قال الصرامي عن أداء حجازي مع الاتحاد ضد ضمك؟

الصرامي أوضح خلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي أن الاتحاد أفلت بالتعادل من فخ ضمك، مشيرًا إلى أن عدة أسباب كانت خلف مستواه المتراجع خلال اللقاء أبرزها الغيابات وظهور بعض اللاعبين بمستوى أقل من المتوقع.

وأضاف "الاتحاد اليوم ربح المباراة في المدرجات بسبب أداء جماهيره القوي ودعمه المتواصل وحضوره معه في كل الملاعب السعودية، لكنه على الملعب لم يُقدم الأداء المطلوب وقد تأثر بوضوح وكثيرًا بالغيابات".

تابع "غياب سعود عبد الحميد وحمدان الشمراني للإيقاف كان مؤثرًا للغاية، وكذلك لعب أحمد حجازي واحدة من أقل مبارياته مع الاتحاد، وأعتقد أن السبب في ذلك هو استنزافه بدنيًا بسبب الرحلات الطويلة المرهقة التي يقوم بها مع منتخب مصر".

أتم "الاتحاد تأثر كذلك بارتفاع مدينة ضمك عن سطح البحر بعكس ما هو معتاد في جدة، باعتقادي أن ضمك خسر بالتعادل اليوم وكان يستحق الفوز، حتى هدف الاتحاد جاء بسبب الشرود الذهني لحارس مرمى ضمك".

عبد الله المالكي: الاتحاد لعب بتخوف، ذكرنا باتحاد كاريلي

من جانبه، أوضح الناقد الرياضي عبد الله المالكي أن الاتحاد لعب بتخوف كبير وافتقد للجرأة خلال مواجهة ضمك، مشيرًا إلى أنه ذكره بأداء الفريق تحت قيادة المدرب السابق فابيو كاريلي.

إذ قال "لم أستمتع بالمباراة كثيرًا اليوم، الاتحاد لم يُقدم الأداء المعتاد منه، ذكرني باتحاد كاريلي الذي كان يلعب بتحفظ وتخوف من الخصم، الفريق لم يلعب بالجرأة الكبيرة ورغبة الفوز وتعزيز الصدارة".

المالكي أشاد كثيرًا بأداء ضمك، بقوله "ضمك يُقدم أداءً بطوليًا هذا الموسم، لا أعتقد أن تلك هي ثورة البداية التي اعتادت بعض الفرق الصغرى القيام بها في بداية الموسم قبل أن تتراجع نتائجها وتعود لمناطق وسط ومؤخرة الجدول، الفريق قدم أداءً مميزًا خلال الجولات الـ8 السابقة وأعتقد أن مستواه هذا الموسم ليس صدفة بل نتيجة عمل كبير ومتواصل".

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