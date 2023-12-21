جمهور الأرجنتين يتصدى لهجوم إسباني بسبب ميسي

تخليد لقطة ميسي في كل مكان

بعد عام من انتهاء مونديال قطر 2022، أغلقت جميع المنتخبات ومشجعيها صفحة البطولة، وخاضت غمار بطولات أخرى وتصفيات، إلا منتخب الأرجنتين فقد توقف الزمان عند لحظة التتويج.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، بعد فوزه على فرنسا في نهائي البطولة (4-2) بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي (3-3).

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية مقالة للكاتب الإسباني دييجو بارسالا، عبر حسابها على منصة (X) "تويتر سابقا"، تساءل خلالها: "متى سيتوقف الأرجنتينيون عن الاحتفال بكأس العالم؟"، في إشارة إلى ضيقه من الاحتفالات التي لا تنقطع منذ فوز راقصي التانجو بالمونديال وصناعة الأساطير عن الجيل الحالي من اللاعبين وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

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التعليقات انهالت على تغريدة الصحيفة من مشجعي الأرجنتين، فأحدهم قال: "سنظل إلى الأبد"، وآخر قال: "حتى يكون هناك بطل جديد. لا يزال لدينا حوالي 3 سنوات"، بينما ذهب مشجع آخر: "ما زالوا يحتفلون بكأس العالم 86، لذلك لديك متسع من الوقت".

وهاجم قارئ آخر كاتب المقال، قائلًا: دعونا نستمتع بسلام بمتعة الشيء الوحيد المتبقي لدينا... كرة القدم!"، وأضاف آخر: "هل يزعجك أننا نحتفل بكأس العالم بطريقة إبداعية؟ هل تعرف ما هو واقع الأرجنتين في العشرين سنة الماضية؟ حسنًا، كان كأس العالم هو الشيء الجيد الوحيد الذي حدث لنا".

كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد احتفى مع جمهور الأرجنتين بذكرى مرور عام على التتويج بالمونديال، وقال في تصريحات للتلفزيون الأمريكي: "لقد مر عام كامل منذ ذلك اليوم الجميل الذي عشناه بالنسبة لي ولكل الشعب الأرجنتيني، عندما أصبحنا أبطال العالم".