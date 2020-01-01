حتى في إصابته .. برشلونة يدفع أموالًا إضافية لبوروسيا دورتموند في صفقة ديمبيلي

نادي برشلونة يدفع خمسة ملايين يورو لنظيره الألماني بوروسيا دورتموند نظير أحد بنود عقد عثمان ديمبيلي.

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن فريق برشلونة قد دفع خمسة ملايين يورو لنظيره بوروسيا دورتموند مؤخرًا بسبب صفقة عثمان ديمبيلي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كيكر"، والتي أكدت أن مبلغ الخمسة مليون يورو جاء بسبب وصول ديمبيلي للمباراة رقم 75 مع الفريق الكتالوني.

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وأوضحت الصحيفة أن إجمالي ما دفعه برشلونة من مبالغ إضافية في تلك الصفقة حتى الآن وصل لـ 15 مليون يورو منذ قدوم الفرنسي.

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وكان الفريق الكتالوني قد ضم ديمبيلي في صيف 2017 مقابل حوالي 105 مليون يورو، ترتفع لـ 145 مليون يورو لو حقق ديمبيلي كافة البنود في العقد.

ووصل ديمبيلي للمباراة رقم 75 في مواجهة أتلتيكو مدريد وسيدفع برشلونة خمسة ملايين يورو جديدة عندما يصل اللاعب للمباراة رقم 100 مع الفريق الكتالوني.

وكان ديمبيلي قد تعرض للإصابة في لقاء فريقه الأخير بالدوري أمام نظيره أتلتيكو مدريد، لكنه أكمل المباراة حتى نهايتها.

جدير بالذكر أن ديمبيلي كان قد انضم لصفوف برشلونة بعد عام واحد في بوروسيا دورتموند، حيث اشتراه النادي الألماني من نظيره ستاد رين مقابل 15 مليون يورو فقط.