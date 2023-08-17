حتى ماضيه يدر الأموال.. قميص كريستيانو رونالدو 2003 الأكثر مبيعًا في متاجر ناديه الأسبق!

قيمة تسويقية لا يمكن إنكارها

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لا يقتصر تأثير البرتغالي كريستيانو رونالدو على الأندية التي ينشط في صفوفها بالوقت الراهن فقط، بل إن تأثيره الاقتصادي والتجاري يختص بالماضي كذلك.

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نادي سبورتنج لشبونة كان قد أعلن في وقت سابق طرح نسخ من قميص رونالدو الذي ارتداه في عام 2003 والذي خاض به الودية التي ربما غيرت مشواره أمام مانشستر يونايتد وتسببت في انبهار أليكس فيرجسون به ومن ثم توقيعه مع الشياطين الحمر.

في ظرف أيام، كانت قد بيعت 10 آلاف نسخة من متجر النادي البرتغالي الرسمي من هذا القميص.

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ليس هذا فحسب، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن مبيعات قميص رونالدو المذكور في الفترة التي طرح بها هي 51٪ من مبيعات متجر النادي الرسمي برمته.

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