حتى لو خسر صراعه مع التعاون .. الاتحاد يضمن المشاركة في بطولة خارجية الموسم القادم

الجولة الأخيرة حاسمة في صراع المركز الرابع بين الفريقين

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يخوض الاتحاد اليوم الإثنين مباراته الأخيرة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يحل ضيفًا على النصر في الرياض، ويحتاج للفوز لضمان الحفاظ على فرصه في انتزاع المركز الرابع من التعاون، والذي لن يحدث سوى بخسارة الأخير أمام الاتفاق.

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الاتحاد يتواجد خامسًا حاليًا برصيد 54 نقطة وبفارق نقطتين عن التعاون، ويتصارع الفريقان على الظفر بالمقعد الرابع المؤهل إلى كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا 2.

الخبر السيئ للاتحاد هو أن فشله في هذا الصراع سيعني زيادة سوداوية موسمه لأنه سيُبعده عن المشاركة القارية الموسم المقبل، أما الخبر الجيد فهو أن خسارته تلك المنافسة مع التعاون وإنهائه الموسم خامسًا لن يمنعه من تمثيل السعودية خارجيًا في 2024-2025.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم قرر منح الاتحادات المحلية حرية اختيار النادي الممثل لها في بطولة، وقد نقلت عن خالد المقرن، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي، قوله أن

معايير المشاركة في بطولة الأندية الخليجية تحددها الاتحادات المحلية، من بينها الاتحاد السعودي، الذي اعتاد على أن يرشِّح ممثليه للبطولات الخارجية حسب ترتيبها في دوري روشن.

هذا التصريح من المقرن يُوضح أن الاتحاد سيحصل على فرصة تمثيل السعودية في بطولة الأندية الخليجية الموسم القادم حتى لو أنهى الموسم خامسًا، فيما سيكون التعاون هو ممثل المملكة لو خسر صراعه مع الاتحاد مساء اليوم الإثنين.

يُشار إلى أن بطولة الأندية الخليجية ستنطلق في سبتمبر المقبل بمشاركة 6 فرق خليجية بجانب ممثلي العراق واليمن، وسيتم توزيعها على مجموعتين بواقع 4 فرق في كل منها، ويتأهل فريقان من كل مجموعة إلى نصف النهائي.

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