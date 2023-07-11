حتى لو جمدوه؟ كيليان مبابي يتحدى باريس سان جيرمان بقرار غريب!

الأمور تتأزم بين مبابي وباريس سان جيرمان..

عناد لا ينقطع، ربما يكون هذا هو عنوان ما يحدث حاليًا بين الفرنسي كيليان مبابي وناديه باريس سان جيرمان، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الطرفين.

مبابي أرسل خطابًا إلى باريس سان جيرمان في يونيو الماضي يبلغ فيه النادي بعدم نيته تفعيل بند التمديد حتى موسم 2025، مما أشعل الحرب بين الطرفين، لدرجة أن النادي الفرنسي يطالبه حاليًا إما بتجديد العقد أو الرحيل في الصيف الحالي.

حساب "Media Parisien" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي نقل عن الصحفي الفرنسي دانييل ريولو من شبكة "RMC" العريقة، أن مبابي يريد الاستمرار في باريس سان جيرمان الموسم المقبل.

وحسب ريولو، فإن مبابي سيبقى في باريس سان جيرمان، لكنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في صيف 2024 مهما كلف الأمر.

ذلك ليس جديدًا حيث سبق وأكدت عدة مصادر نية مبابي القيام بذلك، لكن الجديد هو أن قائد منتخب فرنسا لن يجدد عقده حتى إذا قرر باريس سان جيرمان إجلاسه على مقاعد البدلاء طوال الموسم المقبل.

ويبدو أن مبابي قرر المخاطرة بمسيرته الكروية وإضاعة موسم هام قبل يورو 2024، ويخاطر بعدم المشاركة مع منتخب فرنسا في البطولة المرتقبة، من أجل الخروج بالمجان من باريس سان جيرمان في صيف العام القادم.