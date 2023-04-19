حتى لو أضاع ركلة جزاء .. إرلينج هالاند "تريمنتور" دوري أبطال أوروبا ينتقم من بايرن ميونخ!

هالاند كان النجم الأول في تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

إذا كنت تعرف الممثل الأمريكي الشهير آرنولد شوارزنيجر فأنت بالتأكيد تعرف سلسلة أفلام "تريمنتور" التي قدمها بطل كمال الأجسام السابق، فلا أحد يقدر على الرجل المدمر، وهذا هو حال مانشستر سيتي الإنجليزي بتواجد النرويجي إرلينج هالاند.

هالاند، الذي قاد مانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي عقبة بايرن ميونخ الألماني في ربع النهائي بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، كان النجم الأبرز في المباراتين.

لكن الحديث عن أداء هالاند سيكون متعلقًا أكثر بمباراة الإياب، التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري، وانتهت بالتعادل 1-1، ليضرب مانشستر سيتي موعدًا جديدًا مع ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي.

كاد يطيح بآمال مانشستر سيتي!

هالاند أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 38 من عمر مباراة الإياب والنتيجة حينها كانت تشير إلى التعادل السلبي، كادت تقلب الأمور رأسًا على عقب بالنسبة إلى مانشستر سيتي.

شبكة "أوبتا" للإحصائيات كشفت أن هالاند أهدر ركلة جزاء للمرة الأولى في آخر 16 محاولة له في جميع مسابقات الأندية، دون احتساب ركلات الترجيح.

وكانت آخر ركلة جزاء أهدرها هالاند في أبريل 2021 مع بوروسيا دورتموند الألماني في مباراة ضد أونيون برلين، أي أنه لم يهدر ركلة جزاء منذ عامين بالتمام والكمال.

هدف يداوي الجراح

هالاند كان صاحب هدف مانشستر سيتي الوحيد في مباراة إياب ربع النهائي ضد بايرن ميونخ، حيث تمكن من التلاعب بالفرنسي دايوت أوباميكانو، قبل أن يضع الكرة بقوة في شباك يان سومر.

هدف هالاند الذي جاء في الدقيقة 57 من عمر المباراة، جعل النرويجي يقفز إلى صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفًا، وأصبح قاب قوسين من اقتناص لقب هداف البطولة.

هالاند كان سببًا في الضغط المتواصل على دفاع بايرن ميونخ، على الرغم من أنه لم يلمس الكرة سوى 19 مرة فقط طوال 84 دقيقة قبل خروجه بديلًا.

انتقام من بايرن ميونخ

هالاند عذب دفاع بايرن ميونخ، وكاد يتسبب في طرد أوباميكانو منتصف الشوط الأول، لولا وقوع النرويجي في التسلل قبل عرقلته من قبل المدافع الفرنسي.

وتمكن هالاند من الانتقام لنفسه من كل الألقاب التي حرمها منه بايرن ميونخ أثناء فترة لعبه مع بوروسيا دورتموند، وخاصة لقب الدوري الألماني الذي سيطر عليه النادي البافاري لمدة 10 مواسم متتالية.