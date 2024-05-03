"حتى لا يعاني من الوحدة!" .. كاسترو يتلقى مفاجأة سارة تعوض غياب نجم النصر

النصر يبتعد بفارق 9 نقاط عن الهلال..

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تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي النصر، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، مفاجأة سارة بعودة أحد نجوم الفريق، قبل مواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي.

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النصر يطمح لمواصلة الصراع على لقب دوري روشن حتى الرمق الأخير، حيث يحتل وصافة الترتيب، برصيد 71 نقطة، مبتعدًا بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، مع تبقي 5 جولات على نهاية الموسم، والتي تتزامن مع مباريات الجولة 34 والأخيرة، في 27 مايو الجاري.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن كاسترو تلقى تأكيدًا من الجهاز الطبي، بأن البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لا يعاني من تمزق عضلي، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، حيث اكتفى لاعب الوسط بالتواجد في العيادة الطبية، ثم إجراء برنامج لياقي خفيف، وسيكون حاضرًا في المعسكر، وسيقرر المدرب، عصر اليوم، مشاركته في مباراة الوحدة من عدمها.

وقرر كاسترو ضم المدافع علي لاجامي في القائمة الأساسية، ليعوض غياب عبد الإله العمري، الذي لن يشارك للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، فيما يغيب عبد الرحمن غريب ليواصل برنامجه التأهيلي والعلاجي.

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وتقام مباراة النصر والوحدة، على ملعب الأول بارك في الرياض، في الجولة 30 من دوري روشن السعودي، ثم يواجه الأخدود في الجولة 31، في 9 مايو، قبل مواجهة الهلال بديربي الجولة 32، في 17 مايو، ثم يلتقي بنظيره الرياض في 23 مايو، بالجولة 33، قبل أن يختتم الموسم بمباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد في 27 مايو، بالجولة الأخيرة.

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