حتى لا يتعرض ميسي للظلم .. إنريكي يُريد تتويج الأرجنتين بكأس العالم!

إنريكي يرشح ثماني منتخبات للتتويج بكأس العالم

يتمنى لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أن يحصد منتخب الأرجنتين بطولة كأس العالم من أجل ليونيل ميسي، في حالة لم يحقق الماتادور الإسباني لقب المونديال.

وقال إنريكي في تصريحات عبر منصة "تويتش": "أرى العديد من التعليقات "لويس بادريك" أو مناداتي بـ" الأب "، شكرًا على الدعم".

وأضاف: "أكثر من 100000 شخص يشاهدونني الآن، وينادونني ب"الأب "و"بادريك"، لا أعرف كيف سأعطي المال لكم جميعًا أسبوعياً، كما يفعل الآباء".

وواصل: "المرشحون لكأس العالم؟ البرازيل والأرجنتين وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وهولندا وربما بلجيكا".

وأكمل: "ليس لدي طقوس لارتداء نفس الملابس بعد الفوز في المباراة، أنا لا أهتم بما أرتديه، زوجتي تختار ثيابي وأرتديها وهذا كل شيء".

وأردف: "إذا لم تفز إسبانيا بكأس العالم، أود أن تفوز الأرجنتين بها بسبب ميسي سيكون من الظلم لميسي الاعتزال دون الفوز بكأس العالم".

وأتم: "أفضل لاعب في تاريخ المنتخب الإسباني؟ هناك الكثير، لكنني سأقول دافيد فيا".