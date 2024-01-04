حتى لا تغيب شمس كرة القدم.. رئيس الاتحاد البرازيلي يعود إلى منصبه!

بعد تحذيرات "فيفا"..

أعاد حكم قضائي معتمد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدينالدو رودريجيز إلى منصبه، بعد أيام قليلة من عزله من المنصب.

القاضي جيلمار مينديش علق قرارًا كان قد سبق إصداره من محكمة أقل درجة، ليخرج الكرة البرازيلية من فخ كان يمكن أن يطيح بالسيليساو لأول مرة خارج كل البطولات.

وجاء نص قرار القاضي بحسب ما نقلت صحيفة "globo" البرازيلية كالآتي: "نعلق آثار الحكم الصادر عن محكمة العدل في ريو دي جانيرو، ونأمر بإعادة الرئاسة المنتخبة من الجمعية العامة للاتحاد البرازيلي لكرة القدم في 23 مارس 2022 إلى مكانها في الحال".

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زلزال كروي .. فيفا يستعد لـ"استبعاد" منتخب البرازيل من جميع البطولات

وكان قد وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحذيرًا رسميًا إلى المسؤولين عن الرياضة في البرازيل؛ بـ"استبعاد" الأندية والمنتخبات الوطنية من كافة البطولات؛ بسبب قرار محكمة ريو دي جانيرو، بإقالة إدينالدو رودريجيز، رئيس اتحاد الكرة في البلاد، من منصبه.

منتخب البرازيل يستعد للمشاركة في بطولة "كوبا أمريكا 2024"، والتي تستضيفها الولايات المتحدة رسميًا؛ حيث أسفرت القرعة عن وجوده في المجموعة الرابعة، بينما لا يبلي رفاق فينيسيوس جونيور البلاء الحسن في تصفيات كأس العالم 2026.