حتى لا تتكرر معاناة النصر .. تحرك إيراني سريع قبل زيارة الهلال

الاتحاد الإيراني يتحرك بشكل سريع

عانى فريق نادي النصر خلال مباراته بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري أبطال آسيا أمام بيرسبوليس الإيراني، بسبب أرضية ملعب المباراة، ولذلك هناك تحرك سريع لحل تلك المشكلة قبل زيارة الهلال المقبلة.

ويواجه الهلال نظيره نساجي مازندران الإيراني، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، مساء يوم الثلاثاء 3 أكتوبر المقبل.

وأكد الصحفي الإيراني داوود إيكدري عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم يُريد إصلاح عشب ملعب آزادي قبل مواجهة نساجي والهلال.

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وظهر عشب ملعب آزادي بشكل غير جيد بالمرة، مما تسبب في معاناة لاعبي النصر في مواجهة بيرسبوليس الإيراني، وعلى الرغم من ذلك حقق العالمي الانتصار بهدفين دون رد.

ومن المتوقع أن تشهد بعثة الهلال استقبالًا ضخمًا من جانب الجماهير الإيرانية، بسبب نجومه، مثلما حدث مع النصر احتفالًا بزيارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.