حتى في صوره مع الوحدة .. ماتيوس بيريرا لا ينسى الهلال!

اللاعب البرازيلي على أعتاب الخروج من الهلال

رغم تواجده مع الوحدة الإماراتي بالإعارة منذ يناير الماضي وترجيح رحيله نهائيًا نهاية الموسم الجاري، إلا أن ماتيوس بيريرا لا ينسى ناديه السابق، الهلال، أبدًا فيما يبدو!

صانع الألعاب حظي بتجربة ناجحة جدًا مع الوحدة، حتى أن النادي الإماراتي أبدى رغبته في تجديد استعارته لموسم جديد أو حتى ضمه نهائيًا من الهلال، لكنه يُواجه منافسة من عدة أندية برازيلية.

بيريرا نشر صورة له عبر إنستجرام خلال التقاط صورة للاعبي الوحدة، وقد أشار خلالها لزميليه السابقين ميشايل وسعود عبد الحميد ليُذكرهما فيما يبدو بتصرف معتاد منهما وهو عدم النظر إلى الكاميرا لحظة التقاط الصورة، حيث بدا هو كذلك.

ورغم ردود الفعل الودية من الهلاليين على الصورة إلا أن كل المشجعين أجمعوا على ضرورة استمرار اللاعب بعيدًا عن الهلال وتمنوا عدم عودته أبدًا.

بيريرا كان قد انضم للهلال صيف 2020 قادمًا من وست بروميتش ألبيون مقابل 18 مليون يورو مما جعله أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي، لكنه رحل عن الفريق في يناير الماضي بعد خلافات مع المدرب رامون دياز.

بيريرا لعب مع الهلال في جميع البطولات 42 مباراة لم يُسجل بها سوى 3 أهداف وصنع 15، وهذا الموسم لعب في دوري روشن السعودي 7 مباريات بجانب مباراة أخرى في كأس خادم الحرمين الشريفين ولم يترك خلالها أي بصمة.