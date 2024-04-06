"حتى ريال مدريد وبرشلونة لن يهزموه" .. مشجع سعودي يخرج عن شعوره بسبب سلسلة الهلال

اليأس يسيطر على منافسي الزعيم

SHAHID

أصابت سلسلة الانتصارات الذهبية التي يقدمها الهلال هذا الموسم في جميع المسابقات، جماهير المنافسين بحالة من الحسرة.

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واكتسح الهلال، مضيفه الخليج بنتيجة (4-1) أمس الجمعة، ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين، ليواصل الزعيم سلسلة انتصاراته الذهبية التي وصلت إلى 32 فوزًا على التوالي، في كل البطولات هذا الموسم، وهو رقم قياسي عالمي.

ونقلت عدسة برنامج "دورينا"، على قناة الرياضية السعودية، فقرة مع أحد مشجعي الاتفاق، يتحدث عن قوة الهلال، مؤكدًا أنه لن يخسر في أي مباراة مهما كان منافسه.

وقال المشجع: "الهلال لن يخسر أبدًا، حتى لو واجه النصر، ريال مدريد، برشلونة أو ليفربول، لا أحد قادر على هزيمة الزعيم هذا الموسم".

وأضاف: "الهلال سيحصل على الدوري السعودي هذا الموسم بدون هزيمة، وكذلك سيحصل على دوري أبطال آسيا وكأس الملك وكأس السوبر".

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ويواصل الهلال تصدره جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ77 نقطة، بفارق 12 نقطة عن النصر، صاحب الوصافة، بينما يأتي الخليج تاسعًا بـ34 نقطة.

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