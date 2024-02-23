حتى تستفيد كل الأطراف .. عودة نيمار إلى البرازيل لمصلحة الهلال!

الهلال ليس مناسبًا لنيمار والعكس صحيح!

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"خسرنا نيمار ولكننا لم نتأثر" .. تلك الجملة التي قالها المدرب البرتغالي جورج جيسوس، جعلتنا نتوقف عندها كثيرًا، خاصة وأن الهلال ظهر بصورة أقوى بكثير في غياب النجم البرازيلي نيمار جونيور!

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إذا عدنا قليلًا إلى الوراء، حينما انضم نيمار إلى صفوف الهلال، وبدأ في المشاركة بصفة أساسية مع الفريق، نجد أن مستوى الفريق تأثر سلبيًا، عكس المتوقع تمامًا، وبعدما تعرض النجم البرازيلي للإصابة استفاق اللاعبين عكس المتوقع أيضًا!

عودة نيمار في وقت لا يحتاج الهلال لخدماته!

وتعافى نيمار وعاد مرة أخرى إلى الرياض، من أجل استئناف عمليات التأهيل للعودة مرة أخرى إلى الملاعب، في الوقت الذي فيه الهلال أصبح فريق لا يُقهر.

وصل فريق الهلال خلال الوقت الحالي لأعلى مستويات الانسجام والتناغم بين لاعبيه، حيث يواصل في زيادة رصيده بقائمة اللاهزيمة بجميع البطولات.

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وإذا أصبح الآن نيمار جاهزًا للمشاركة، فستكون بحرص شديد من جانب المدرب جورج جيسوس، الذي سيعمل على الحفاظ على المستوى الكبير الذي وصل له الفريق.

لا يوجد نجم أوحد بفريق الهلال خلال الوقت الحالي، الجميع يعمل من أجل انتصار الفريق، وكل اللاعبين بينهم انسجام كبير وتفاهم، ودخول لاعب بحجم نيمار في التشكيل قد يجعل هناك شيء من الارتباك، لأنه اعتاد على أن يكون نجم الفريق الأول، وليس مجرد لاعب يخدم الفريق.

البقاء في البرازيل أفضل لنيمار

أظهر نيمار خلال فترة تواجده بالبرازيل قبل العودة إلى الرياض، أنه سعيد جدًا لتواجده بجوار أصدقائه وأطفاله، حيث لم يمر يومًا إلى وأن يطل علينا عبر حسابه على "إنستجرام" بصور تُظهر أنه يمر بأفضل فترة في حياته.

وفضّل نيمار أن يقضي الفترة الأولى في فترة التأهيل بعد الجراحة التي فضل أيضًا أن يُجريها بالبرازيل، على أن تكون عودته إلى السعودية من أجل استكمال رحلة العلاج والتأهيل للعودة إلى الملاعب.

وتخلل تلك الفترة قيام نيمار بشراء يختًا فاخرًا في البرازيل، والذي أقام فيه حفلات صاخبة بشكل شبه يومي، في حضور أصدقائه وأقاربه.

كما أيضًا حضر نيمار مباراة لفريقه الأم "سانتوس"، وأبدى سعاته الكبيرة لتواجده بين جماهير ناديه، كما أن مارسيلو تيكسيرا رئيس النادي البرازيلي أكد على أن نيمار لديه الرغبة في أن يختتم مشواره في ناديه السابق.

في ظل وجود الرغبة المتبادلة بين نيمار وسانتوس، وشعوره بالراحة أكثر في البرازيل، فإن استمراره في بلاده سيكون أفضل حل خيار له خلال الوقت الحالي.

الهلال سيستفيد من استمرار نيمار بالبرازيل

قد يخطر ببالك أن الهلال لن يستفيد برحيل نيمار عنه، ولكن في حقيقة الأمر استفادة الزعيم ستكون كبيرة جدًا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة إذا رحل النجم البرازيلي.

برنامج الاستقطابات قرر أن أي فريق يستطيع أن يحصل الأموال التي يستطيع بيع بها لاعبه، على أن يستخدمها في الانتقالات خلال الفترة المقبلة.

كما أن الهلال سيتمكن من التعاقد مع لاعب أجنبي آخر يستطيع أن يستفيد منه الزعيم، بدلًا من نيمار الذي لم يستفد منه الزعيم بسبب كثرة الإصابات، وعدم الانسجام مع الفريق!

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