حتى أحبابه لا يرحموه .. مدير سابق في برشلونة يطالب بتعويض مليون و800 ألف يورو!

تشويه السمعة هي التهمة التي قبلت بها المحكمة!

قبلت محكمة كتالونيا دعوى قضائية من ويليام ماناريلي المدير السابق في صفوف النادي ضد برشلونة، بتهمة التشهير والإساءة لسمعته.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "ذا أتلتيك"، والتي أكدت أن ماناريلي الذي كان يتولى أمور مشروع تجديد ملعب كامب نو قبل إدارة جوان لابورتا، صُدم من الزج به في اتهامات مالية تخص النادي.

وأوضحت الصحيفة أن ماناريلي يرى أن حديث لابورتا من قبل عن وجود أرقام غير مقنعة في تجديد ملعب كامب نو قد نال من سمعته بشكل مباشر، كونه مسؤولًا عن المشروع.

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كذلك أكدت أن جوان لابورتا الرئيس الحالي لبرشلونة سيكون مطلوب سماع شهادته في المحكمة خلال الفترة المقبلة من أجل البت في الأمر، حيث يطلب ماناريلي الحصول على مليون و800 ألف يورو كتعويض.

جدير بالذكر أن إدارة جوسيب ماريا بارتوميو كانت قد قيمت مشروع تجديد الملعب بحوالي 600 مليون يورو، قبل أن يرتفع ذلك المبلغ رسميًا إلى مليار و500 مليون يورو.