"حتى الله لن يتحمله" .. هجوم شرس على نجم برشلونة ومخاوف من صدامه مع تشافي!

جوارديولا لم يخطئ في قرار إبعاده عن السيتي

تعرض جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي المعار إلى برشلونة، لهجوم شرس من الصحفي الرياضي الشهير لو مارتين، "بسبب سلوكه الذي ينهي مسيرته سريعًا في الأندية المختلفة".

وكان كانسيلو أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة جوارديولا بمانشستر سيتي، لكنه لم يتفق مع مدربه الذي لجأ إلى التدوير، ليحدث خلافًا بين بيب واللاعب البرتغالي الذي قرر الخروج معارًا إلى بايرن ميونخ ومن بعدها إلى برشلونة.

وقال لو مارتين في تصريحات لإذاعة " elBar67": "لقد أوضحنا ذلك عدة مرات، كانسيلو لديه مشكلة، إذا كان هناك شيء واحد لا يستطيع بيب جوارديولا تحمله فهو السلوك السيئ وزيادة الوزن. لم يكن سلوك كانسيلو هو السلوك الصحيح، على الرغم من أنه يتمتع بجودة هائلة كلاعب كرة قدم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "نفس الشيء حدث له في فالنسيا. لم يرحل لأنه لم يلعب بشكل سيئ، لقد رحل لأنه حتى الله لا يستطيع أن يتحمله".

ورغم أن كانسيلو يشارك بانتظام مع برشلونة، حيث لعب حتى الآن في 28 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، إلا أن لو مارتين أكد أن الأمور يمكن أن تتغير سريعًا، إذا قرر تشافي وضعه على مقاعد البدلاء وفضل شخصًا آخر عليه في نفس المركز.

وختم: "في برشلونة، طالما أنه يلعب لا توجد مشكلة، لكن في اليوم الذي يتوقف فيه عن اللعب، ستظهر شخصيته. طالما أنه ليس لديه منافسة فلن يحدث ذلك، لكن في السيتي كان الأمر مختلفًا، كان هناك الكثير من الجودة هناك".