حتى الكلاسيكو غير مضمون.. عثمان ديمبيلي يبعثر أوراق برشلونة

الجناح الفرنسي يثير التوتر في النادي الكتالوني

لا يزال ملف إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي يثير القلق في برشلونة، ويبدو أن النادي لا يريد الإفصاح عن كل ما لديه حيال تلك الإصابة.

برشلونة كان قد أعلن أن الجناح الفرنسي مصاب على مستوى العضلة الأمامية للفخذ الأيمن، مع تحديد موعد عودته على أنه "سيتم تحديده وفقًا لوتيرة التعافي".

راديو كتالونيا أفاد بتفاصيل أكثر دقة عن إصابة ديمبيلي اليوم، تزعج كثيرًا أنصار البلوجرانا الذين كانوا طامحين بأن يلحق ديمبيلي على الأقل بإياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد.

الإذاعة أفادت بأن ديمبيلي لا يبدو جاهزًا للحاق بأي من مواجهتي الذهاب أو العودة على مستوى الدوري الأوروبي.

بل إن الشكوك تساوره أيضًا حول لعب ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد والتي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو، وهي أخبار بالغة السوء لأنصار البلوجرانا حول واحد من أهم لاعبي الفريق خلال الموسم الجاري.