حتى الخصوم خضعوا .. ماكرون يزور غرفة ملابس المغرب ليقدم التهاني!

الرئيس الفرنسي يقدم التهاني بنفسه!

كشفت تقارير صحفية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد زار غرفة ملابس المنتخب المغربي عقب المباراة التي جمعته بفريق بلاده في نصف نهائي كأس العالم.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي "فابريتسيو رومانو"، والذي ذكر أن ماكرون أراد أن يقدم التهاني للفريق المغربي على ما قدموه في البطولة.

وأوضح رومانو أن حديثًا جانبيًا قد دار بين ماكرون وبين النجم سفيان أمرابط، ووصفه الرئيس الفرنسي بـ "أفضل لاعب وسط في البطولة"، أمام كافة الحضور.

المنتخب المغربي سيلعب مباراة تحديد الفريق صاحب المركز الثالث أمام نظيره الكرواتي يوم السبت المقبل.

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بفوز فرنسا بهدفين نظيفين لتضرب الديوك موعدًا في النهائي مع الأرجنتين التي تفوقت على كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة.