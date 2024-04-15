حب سوريا منعه من تنفيذ تهديده لكوبر .. بيان رسمي من عمر السومة يفجر مفاجأة كبرى لجماهير بلاده

بيان رسمي من عمر السومة قائد سوريا..

أعلن عمر السومة؛ نجم منتخب سوريا والعربي القطري، تراجعه بشكل رسمي عن قرار اعتزال اللعب الدولي، موضحًا مستجدات تلك الأزمة التي تفجرت قبل كأس آسيا قطر 2023.

العقيد كان قد أعلن اعتزاله قبل انطلاق البطولة القارية بعدما قرر المدير الفني هيكتور كوبر استبعاده من القائمة.

وأمهل وقتها السومة كوبر فرصة لاستدعائه قبل أيام من انطلاق البطولة مشددًا على أنه سيتراجع عن تعليق حذائه وقتها، لكنه هدد إن لم يشارك في تلك النسخة لن يتراجع أبدًا عن قرار الاعتزال.

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لكن كشف القائد السوري اليوم الإثنين، عن توسط عبدالرحمن الخطيب؛ نائب رئيس اتحاد الكرة، وفراس علي المصطفى؛ رئيس لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة، لحل الأزمة..

السومة قال في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "ابتداءً أتوجهُ إلى جماهيرنا الغالية بكل الحب والتقدير، انطلاقاً من حبي لوطني، أتشرف دوماً كأي لاعب كرة قدم، بتمثيل منتخب بلدي, وعندما يكون منتخب الوطن هو المُراد، أكونُ أنا حيث أراد، وما جرى في الفترة الماضية كان صعباً. سأظلُ محترماً للرؤية الفنية للمدرب كوبر، وكذلك أثمّنُ الدورَ البارز لإتحاد كرة القدم. لسعيهِ الدُّؤُوبِ لخلق منتخبٍ يُعطي صورةً ناصعةً عن كرتنا, لقد تم تأويل كلامٍ لي في سياقات إعلامية بغير ما أقصدهُ، وربما كان ذلك بغير قصد، وأعتذر عن كل كلام قيل بلغة انفعالية".

وأضاف: "إنني في خدمة منتخب بلدي في حالة تم استدعائي، وأمام نداء الوطن كل الأمور ترجع للصف الخلفي، ويبقى حُبي لبلدي ومنتخبه أكبر من أي شيء، وسأظل في خدمة ذلك ما حييت".

واختتم العقيد: "الشكر موصول لمن ذلّل السبيل لهذا العَود الحميد، وأخصُ السيد عبد الرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد، ورئيس لجنة الإنضباط والأخلاق المستشار القانوني الدكتور فراس علي المصطفى".

يذكر أن أول معسكر مقبل لسوريا سيكون في يونيو، حيث مواجهتي كوريا الشمالية واليابان، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.