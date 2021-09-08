حبيب يكشف سبب رحيل رونالدو عن يوفنتوس

حبيب نورمحمدوف أسطورة الفنون القتالية المختلطة يكشف سبب رحيل رونالدو عن يوفنتوس.

جاءت عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية لتكون إحدى أكثر القصص إثارة في الصيف.

كريستيانو رونالدو ارتبط بشكل كبير بالانتقال إلى مانشستر سيتي، الغريم التقليدي لفريقه السابق، لكن اختار العودة من جديد إلى ملعب "أولد ترافورد"، بعد انسحاب فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا من سباق ضم اللاعب.

ودع رونالدو يوفنتوس الإيطالي للعودة إلى مانشستر يونايتد، لكنه لم يشرح سبب رحيله عن "البيانكونيري" الذي أمضى معه المواسم الثلاثة الماضية.

ما هو سبب رحيل رونالدو عن يوفنتوس؟

ومع ذلك، ادعى حبيب نورمحمدوف مقاتل الفنون القتالية المختلطة السابق، وصديق رونالدو المقرب، أن كريستيانو رونالدو غادر يوفنتوس لأنه كان يشعر بالملل.

وقال نورمحمدوف في تصريحات لصحيفة "Sport 24" الروسية: "لا أرغب في الكشف عن محادثتنا الخاصة، حسنًا أخبرني انه شعر بالملل في إيطاليا، وأنه يرغب في الانتقال إلى إنجلترا".

وأضاف: "أنا أيضًا لست من محبي الكرة الإيطالي، ولن أغير حبي للدوري الإنجليزي، أي فريق هناك يمكنه أن يقدم أداءً عظيمًا".

ما هو رأي محمدوف في المنافسة بين رونالدو وميسي؟

وعندما طُلب منه المقارنة بين رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، أكد نورمحمدوف أنهما لاعبان عظيمان، لكن البرتغالي يتمتع بشخصية جذابة.

وقال الروسي: "كريستيانو كان في القمة منذ 17 عامًا".

وأضاف: "في عام 2004 كان في نهائي الأمم الأوروبية، والآن نحن في 2021 ولا يزال يسجل الأهداف".

واختتم نورمحمدوف تصريحاته قائلًا: "لم تكن هناك ظاهرة مماثلة في كرة القدم، أعتقد أن ميسي كان في أوج عطائه لمدة 12 عامًا، ورونالدو في القمة منذ 17 عامًا".

ما هي قيمة انتقال رونالدو إلى يوفنتوس؟

مانشستر يونايتد تمكن من الحصول على خدمات كريستيانو رونالدو مقابل 15 مليون يورو فقط، بالإضافة إلى ثمانية ملايين كمتغيرات.

ويعود رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا على رحيله إلى ريال مدريد الإسباني، الذي قضى في صفوفه تسعة مواسم، قبل الانتقال إلى يوفنتوس.

اقرأ أيضًا