حبس ستة من جماهير مايوركا .. والسبب فينيسيوس وتيباس!

يبدو أن الأمور في إسبانيا لن تهدأ قريبًا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن القبض على ستة من جماهير فريق مايوركا من قبل الشرطة الإسبانية في الساعات القليلة الماضية بسبب العنصرية ضد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن تلك الجماهير بالتحديد قامت بتعليق لافتات ضد فينيسيوس نفسه وضد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني.

وكتبت الجماهير على تلك اللافتات: "فينيسيوس مثل القمامة، ولا علاج لجلدك"، كما كتبت: "**** للدوري الإسباني، فلتمت يا تيباس".

يأتي هذا عقب أيام من أزمة مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني والتي شهدت الكثير من الهتافات العدائية ضد فينيسيوس.

جدير بالذكر أن تلك المواجهة أمام مايوركا والتي أقيمت في فبراير الماضي كانت قد انتهت بخسارة ريال مدريد بهدف نظيف.