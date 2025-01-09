"روايتها متناقضة" .. حبس عارضة أزياء روسية 6 أشهر لاتهامها نجم منتخب فرنسا "زورًا" باغتصابها

غرامة مالية قيمتها 10 يوروهات!

دفعت عارضة الأزياء لويزا كريمليفا، الثمن غاليًا بعد اتهامها للفرنسي ثيو هيرنانديز، لاعب ميلان الإيطالي، بالاعتداء عليها جنسيًا، وذلك بعد أن برأته المحكمة الجنائية من هذه التهمة.

ووفقًا وكالة الأنباء الإسبانية (EFE)، حكمت المحكمة الجنائية رقم 11 في مالاجا على العارضة التي اتهمت ظهير ميلان باغتصابها، بالسجن لمدة 6 أشهر، وكذلك بغرامة لمدة 6 أشهر بمعدل 10 يوروهات يوميًا (1800 يورو)، بتهمة الاتهام الكاذب والشكاية.

وتوصلت المتهمة إلى اتفاق مع الادعاء بعد اعترافها بالوقائع الواردة في لائحة الاتهام، وينص الحكم على تعليق عقوبة السجن لمدة 6 أشهر لفترة سنتين، بشرط ألا ترتكب أي جرائم خلال فترة التعليق المحددة.

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ورفضت المحكمة الإقليمية الشكوى بسبب التناقضات، حيث صرحت لويزا كريمليفا سابقًا أن اللاعب حاول إقامة علاقات جنسية معها دون موافقتها في موقف سيارات نادي أوليفيا فالير الليلي، وعندما رفضت، تعرضت للضرب من قبل اللاعب.

وفي يناير 2019، رفضت المحكمة الإقليمية الشكوى، مشيرة إلى أن التناقضات في رواية عارضة الأزياء كانت "واضحة"، بالإضافة إلى ذلك، لم يظهر الفيديو من موقف السيارات أي اعتداء، بل سقوط فقط.

كما يظهر الفيديو أيضًا أنه بعد الأحداث المزعومة التي ادعت العارضة الروسية-الإسبانية حدوثها، عادت مع هيرنانديز إلى النادي الليلي بشكل طبيعي.

كما كشف الفحص النسائي الذي خضعت له لويزا بعد تقديم الشكوى عن وجود علاقات جنسية، وهو ما اعترف به ثيو هيرنانديز دائمًا، ولكن لم يتم العثور على أي أثر للمخدرات، كما زعمت الفتاة في شكواها أنه تم تخديرها.

ويعيش ثيو هيرنانديز حاليًا فترة رائعة، بعد مساهمته في فوز ميلان على غريمه إنتر (3-2)، في نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي التي أقيمت في السعودية الإثنين الماضي على ملعب الأول بارك.