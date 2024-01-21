حاول إنهاء الأزمة مبكرًا.. بونو يمنع "كارثة" عقب موقعة المغرب والكونغو!

وقعت اشتباكات بين لاعبي المغرب وجمهورية الكونغو، اليوم الأحد، عقب مواجهة الفريقين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

Todين في أرض الملعب، وهو ما امتد حتى غرف خلع الملابس، بين عدد من اللاعبين.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لياسين بونو حارس المغرب، وهو يمسك بأحد زملائه قبل اعتدائه على أحد لاعبي الكونغو.

وفتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحقيقا لمعرفة أسباب الشجار والأحداث المؤسفة، التي أعقبت مباراة المغرب وجمهورية الكونغو.

وقال وليد الركراكي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "لا يجب تهويل الأمور، كان من الممكن تفادي ما حدث، المباراة كانت صعبة والتنافس المحتدم.. ويجب علينا أن نعتذر عما حدث".

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