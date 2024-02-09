حاولنا ضمه للزمالك .. مدير منتخب مصر يعلق على أزمة حسام حسن وصلاح!

لا توجد أي مشاكل بين الثنائي

حرص إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري، على تقليل حدة التوتر المنتشرة، بنفي وجود أي مشكلة مع محمد صلاح نجم ليفربول.

حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية في مصر، بعد تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للفراعنة، عقب فترة قصيرة من هجومه على صلاح بعد مغادرته لمعسكر الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار، من أجل تلقي العلاج في إنجلترا.

وقال حسام وقتها:"لو كنت مدرب منتخب مصر وقتها وأخبرني برغبته في السفر إلى ليفربول، لقلت له استمر هناك ولا تعود ولدينا رجال قادرون على الفوز في المنتخب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إبراهيم شقيقه خرج لتهدئة الأمور في تصريحات مع قناة "سي بي سي" قائلًا:"نحن نمثل مصر الآن، جميع اللاعبين المحترفين في الخارج لهم قيمة كبيرة للمنتخب، ومحمد صلاح على وجه التحديد قيمته كبيرة لدينا".

وأضاف:"لماذا نتحدث عن خلاف بينه وحسام حسن؟ نحن لم نجلس معه حتى الآن ولكن سنلتقي به، سبق أن طلبنا التعاقد معه في الزمالك عندما كان يلعب للمقاولون العرب ولا توجد أي مشكلة معه".

وتابع:"جميع اللاعبون سيحصلون على التقدير المناسب وكل لاعب سيحصل على حقوقه، أنا وحسام لا نحب التمييز بين اللاعبين".

يذكر أن تعيين حسام حسن يأتي بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا، عقب إخفاقه في مصر بأمم إفريقيا وخروج الفريق من دور الـ16 من البطولة أمام الكونغو الديمقراطية.