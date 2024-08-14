"حان وقت إنهاء القضية".. رئيس الدوري الإنجليزي يتحدث عن مخالفات مانشستر سيتي!

115 مخالفة مزعومة!

تحدث ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، عن جلسات الاستماع في 115 مخالفة مزعومة لمانشستر سيتي، والتي تقرر أن تبدأ في 16 سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن تستمر لنحو شهرين.

ووجه الدوري الإنجليزي الممتاز 115 تهمة إلى مانشستر سيتي بخرق اللوائح في فبراير 2023، وذلك بعد فتح تحقيق مع النادي قبل 5 سنوات، يتعلق بمخالفات مرتكبة 14 موسمًا بدءًا من 2009/10.

وينفي السيتي كل التهم الموجهة إليه، ويدعي بأن لديه "أدلة دامغة" لدعم دفاعه، مع تسوية المسألة في جلسة الاستماع المقبلة التي ستشرف عليها لجنة مستقلة.

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من جهته، قال ماسترز، في مقابلة مع "بي بي سي": "لقد استمر الأمر لعدة سنوات وحان الوقت لحل القضية، النزاع القانوني يخلق حالة من عدم اليقين والإحباط، لكن لا يوجد بديل عن فرض القواعد، وهو ما اتفق عليه الجميع".

وأضاف: "مهما كانت الصعوبة أو الإحباط الذي يخلقه النزاع، لكن هذا جزء من حماية مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز وقيمها الأساسية".

وذكرت صحيفة "ذا صن" أنه يمكن فرض مجموعة من العقوبات المحتملة على السيتي إذا ثبتت إدانته بخرق قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك الغرامات وخصم النقاط وحتى الهبوط.