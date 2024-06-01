"حان وقت اليورو" .. كريستيانو رونالدو يخرج عن صمته بعد صدمة كأس الملك!

رونالدو يوجه بعض الرسائل المهمة بعد نهاية الموسم

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر عن صمته، بعد الخسارة التي تلقاها رفقة فريقه في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على يد الهلال بركلات الترجيح.

ودخل رونالدو في نوبة بكاء بعد خسارته رفقة النصر نهائي كأس الملك بركلات الترجيح مساء الجمعة، وذلك بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ونشر كريستيانو عبر حسابه على منصة "إنستجرام" مجموعة رسائل بعد انتهاء الموسم، حيث رصد من خلالها أفضل لحظات الموسم، حيث كانت البداية بالتتويج ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لأول مرة بتاريخ النصر.

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واستعرض رونالدو أيضًا تسجيله 50 هدفًا في 51 مباراة، مؤكدًا على أن هذا الرقم بمساعدة الجميع له، كما استعرض تحقيق لقب هداف دوري روشن السعودي، مؤكدًا على أن هذا نتاج مساعدة زملائه بصفوف العالمي.

واختتم نجم النصر قائلًا: "الآن حان الوقت للتركيز على اليورو ومنح كل شيء أمتلكه إلى بلادي".