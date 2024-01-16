"حان وقت السعودية".. مورينيو يرحل عن روما رسميًا

إقالة البرتغالي ومعاونيه فورًا

أنهى نادي روما، رحلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، داخل قلعة الذئاب، معلنًا اليوم الثلاثاء إقالته من تدريب الفريق.

وجاء قرار الإقالة بعد سقوط ذئاب العاصمة أمام ميلان بنتيجة (3-1)، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي، والذي تراجع فيه ترتيب روما إلى المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

ونشر روما، بيانًا رسميًا، قال خلاله: "نعلن أن البرتغالي جوزيه مورينيو ومعاونيه الفنيين سيغادرون النادي بأثر فوري"، ليرحل المدرب صاحب الـ61 عامًا عن النادي العاصمي بعدما قادهم في 138 مباراة، حقق خلالها 68 انتصارًا و30 تعادلًا و40 خسارة.

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وأضاف: "لقد أعلنا عن مورينيو باعتباره المدير الفني الـ60 في تاريخ روما في مايو 2021، ونجح في قيادة الفريق للفوز بلقب دوري المؤتمر في 25 مايو 2022، بالإضافة للوصول لنهائي الدوري الأوروبي في بودابست بالموسم الماضي".

وكانت تقارير صحفية، قد ربطت بين المدرب البرتغالي وتدريب أحد الأندية السعودية بعد رحيله عن روما، وهو ما ذكره مورينيو في تصريح سابق، حيث قال مدرب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشلسي وإنتر ميلان السابق: "سأذهب إلى السعودية عندما يتاح الوقت، لكنني مقتنع بأنني سأعمل هناك، لا أعرف متى لكنني متأكد من ذلك".

وكشف مورينيو مؤخرا أنه رفض عرضا مغريا للتدريب في السعودية من أجل البقاء في روما لموسم ثالث، لكنه انضم إلى مجلس إدارة أكاديمية "مهد" المعنية باكتشاف المواهب في السعودية.