حان وقت الرحيل.. يوفنتوس يتخذ قراره النهائي بشأن أسطورته!

أيام الأسطورة الإيطالي في البيانكونيري انتهت

اتخذ يوفنتوس قراره بشأن لاعبه الحالي وقائده ليوناردو بونوتشي، بعد تكهنات حول مستقبله بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وقد أخرج يوفنتوس بونوتشي من قائمته للموسم الجديد، وعليه فسيكون موسم 2022-2023 المنصرم الأخير للدولي الإيطالي مع البيانكونيري.

ولن يشارك بونوتشي في المعسكر التحضيري لليوفي استعدادًا للموسم المقبل، وبذلك تنتهي تجربته مع فريق ملعب أليانز.

ومن غير المتوقع أن يتخذ بونوتشي قرار الاعتزال، وسيبحث عن فريق في الميركاتو الجاري من أجل اللعب في صفوفه الموسم المقبل بعد أن ودعه يوفنتوس.

بذلك تنتهي تجربة بونوتشي الثانية مع يوفنتوس، وهو الذي لعب مع يوفنتوس بين عامي 2010 و2017، ثم أكمل تجربته في 2018 حتى الآن بعد قضاء موسم في ميلان.