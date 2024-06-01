حان وقت الحساب .. قرار حاسم ومفاجئ من النصر بشأن مستقبل ساديو ماني!

هل يرحل ماني عن النصر؟

يبدو أن وقت الحساب قد حان، بعد أن انتهى الموسم بشكل رسمي لنادي النصر، بخسارة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على يد الهلال، ليبدأ النادي العاصمي في دراسة موقف ساديو ماني.

وخرج النصر من موسم 2023-24 خالي الوفاض، بعد احتلال المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي، وخسارة نهائي كأس الملك، ونهائي كأس السوبر السعودي على يد الهلال، وتوديع دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي.

وكشف الإعلامي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على أن إدارة نادي النصر تقوم بدراسة موسم النجم السنغالي ساديو ماني، لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله مع الفريق.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "إدارة النصر تدرس موسم ساديو ماني مع الفريق، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله"، ليفتح الباب أمام إمكانية رحيله!

وانضم ساديو ماني إلى النصر في صيف 2023 قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، حيث لعب مع العالمي 46 مباراة رسمية، سجل فيها 19 هدفًا وصنع 11 هدفًا.