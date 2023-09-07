"حان وقت البيرة" .. هازارد يتخذ قراراً هاماً بالاستمرار في مدريد

هازارد يختار البقاء في مدريد والاستمتاع!

بعد سنة واحدة من تصريحه الشهير بأنه سيعود إلى مستواه، يبدو أن إيدين هازارد لاعب ريال مدريد السابق على بعد خطوة واحدة من تعليق حذائه وإغلاق الستار على مسيرته الكروية التي أخذت منحنى الهبوط منذ أن وطئت أقدامه ملعب سانتياجو برنابيو.

عقب تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2022، أكد هازارد إنه عازم على استعادة مستواه، حيث صرح موجهًا حديثه لجماهير ريال مدريد: "العام المقبل سأبذل قصارى جهدي من أجلكم".

والآن بعد عام واحد ظهر هازارد خلال وثائقي تلفزيوني بتلفزيون بلجيكي، بدأ واضحًا أن قرر الاعتزال قريبًا حينما قال: "حان الوقت للاستمتاع بالحياة وتناول بعض البيرة"، وهذا تصريح يوضح لنواياه المستقبلية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البلجيكي الدولي الذي وصل إلى ريال مدريد صيف 2019 قادمًا من تشيلسي مقابل 115 مليون يورو من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق الأبيض، لكنه خلف وراءه إرثًا من الإصابات وخيبات الأمل.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن هازارد ينوي الاعتزال، بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع ريال مدريد هذا الصيف حيث يرى أن الخيارات التي وصلته لم تحفزه بأي شكل من الأشكال على مواصلة مسيرته.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن هازارد لا يزال يفضل العيش في مدينة مدريد، حيث يتواجد نجله ضمن فريق الشباب في ريال مدريد، بينما أسرته سعيدة في العاصمة الإسبانية.