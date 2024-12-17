"حاولوا التقليل من شأني".. فينيسيوس يوجه رسالة نارية: نعم أنا أفضل لاعب في العالم

ماذا قال فيني؟

أعرب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، عن سعادته بالحصول على جائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم لعام 2024 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكتب فينيسيوس رسالة عبر حسابه على "إنستجرام": "اليوم أكتب إلى الصبي الذي رأى العديد من النجوم يرفعون الجائزة، لقد حان وقته - أو بالأحرى، حان وقتي، حان الوقت لأقول: نعم، أنا أفضل لاعب في العالم".

وأضاف: "قاتلت بجد من أجل ذلك، لقد حاولوا مرارًا وتكرارًا إبطالي (إيقافي)، والتقليل من شأني، لكنهم ليسوا مستعدين، لن يخبرني أحد من يجب أن أقاتل من أجله، وكيف يجب أن أتصرف".

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وواصل: "عندما كنت في ساو جونزالو، لم يهتم بي النظام، لقد تم ابتلاعي تقريبًا، لقد فزت من أجل نفسي، ومن أجل عائلتي، مع الكثير من الدعم على طول الطريق، فلامنجو، ريال مدريد، المنتخب البرازيلي، المئات من زملائي في الفريق على مر السنين، الأشخاص الذين يرافقونني كل يوم في روتيني، أولئك الذين يعجبون بي.. أفضل لاعب في العالم (7)".

وحصد فينيسيوس جائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم، بعدما قاد ريال مدريد لحصد لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني.