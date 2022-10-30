"حان وقتك يا ريال مدريد" .. نجوم فلامنجو يتوعدون الملكي!

نجوم فلامنجو يريدون كأس العالم للأندية ولا يخشون ريال مدريد!

توعد نجوم فريق فلامنجو خصمهم المحتمل في نهائي كأس العالم للأندية ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا عن النسخة الأخيرة.

جاء هذا في مقطع فيديو انتشر عقب تتويج الفريق البرازيلي بلقب كوبا ليبرتادوريس الثالث في تاريخهم على حساب أتلتيكو باراناينسي مساء السبت.

وظهر نجوم فلامنجو وهم في حالة احتفال صاخبة استمرت لما هو بعد المباراة بعدة ساعات، وغنوا سويًا وقالوا: "ريال مدريد، وقت سيأتي".

ويملك فلامنجو لقبًا وحيدًا في كأس العالم للأندية بالمسمى القديم لها في عام 1981 بعد الفوز على ليفربول بالجيل الذهبي في وجود زيكو.

جدير بالذكر أن كأس العالم للأندية هذا العام لم يتم تحديد موعدها بعد بسبب إقامة بطولة كأس العالم بقطر خلال الشهر القادم.