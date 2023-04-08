"حان الوقت لتحمل المزيد من اللاعبين المسؤولية" ليفاندوفيسكي يرد على الانتقادات

ليفاندوفيسكي يتحدث عن الصعوبات التي يواجهها خلال مسيرته

رد نجم برشلونة روبرت ليفاندوفيسكي، على الانتقادات التي يتلقاها مع فريقه ومنتخب بلاده بولندا، موضحًا الأزمات التي مر بها عند انضمامه للبلوجرانا.

وانضم ليفاندوفيسكي لبرشلونة الصيف الماضي، مقابل 45 مليون يورو، بعد قضاء ثمان سنوات في بايرين ميونخ.

في حديثه لشبكة "TVN" البولندية، قال:" أدرك أنني ضحية نجاحي، ينظر الكثير من الناس إلى المنتخب البولندي من خلال بريزما ولاعبين آخرين، لكن هنالك الكثير ويلعبون لأفضل الأندية".

وأردف:" الأشهر الأولى في برشلونة كانت مختلفة، ولم تكن عملية التكيف سهلة أبدًا، أخذت فترة لكي أتنفس، لكن أبطأ كأس العالم من أدائي قليلاً خلال الموسم".

ثم أضاف عن تأخره بالخروج من ألمانيا:" لا يؤسفني أن التغيير لم يأتِ قريبًا، لأن السنوات القليلة الماضية في بايرن كانت استثنائية".

وشارك ليفاندوفيسكي مع برشلونة في 23 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهم 17 هدفًا وصنع 6.