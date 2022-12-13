حامي دور الربع نهائي من كاسترول ماجناتيك: بونو يكتسح الاستفتاءات

شهد دور ربع النهائي تألق مجموعة من الحرّاس وعلى رأسهم حارس منتخب المغرب ياسين بونو الذي كانت له اليد العُليا أمام منتخب البرتغال المدجج بجواو فيليكس، برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو
وفي جول، قررنا توحيد الجهود مع كاسترول، من أجل تسليط الضوء على حامي دور ربع النهائي واستعراض أرقامه وجًل ما قام به من أجل إيصال منتخب بلاده إلى دور لم يصل سابقاً أي منتخب أفريقي في التاريخ
بونو ساعد منتخب بلاده على الإطاحة بالمنتخب الأوروبي الرابع في مشواره نحو دور النصف نهائي بعد أن تغلّبت المغرب على كل من بلجيكا - إسبانيا وتعادلت مع كرواتيا وأخيراً أطاحت بالبرتغال
وهذا ما توقعه متابعو جول في الاستفتاء حول الحارس الذي سيكون أكثر تألقاً في الدور المقبل
شاهدوا معنا من جديد التصدي الخرافي الذي قام به بونو أمام جواو فيليكس مانحاً الأمان والثقة لمنتخب بلاده للمضي قدماً إلى الدور التالي
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