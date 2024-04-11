فيديو | حامل اللقب يسقط .. الهلال يتوج بطلًا لكأس الدرعية للسوبر السعودي على حساب الاتحاد

السوبر للهلال بعدما خطفه من بين أنياب النمور..

حصد الهلال أول ألقابه في الموسم الجاري بالتتويج بطلًا لكأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد الفوز أمام الاتحاد في الكلاسيكو برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

ما هي إلا أربع دقائق فقط حتى نجح الزعيم في الوصول لشباك العميد، بهدف عن طريق البرازيلي مالكوم، إذ انقطعت الكرة من لاعبي الاتحاد في وسط الملعب، وانتهت التمريرات الثنائية عند البرازيلي داخل منطقة الـ18 ليسدد على يسار الحارس عبدالله المعيوف.

ونجح العميد في إدراك التعادل في الدقيقة 21 بعدما احتسب حكم المباراة ضربة جزاء، جراء عرقلة الظهير رينان لودي للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي تقدم لتنفيذ الجزائية لكن تصدى له مواطنه حارس المرمى ياسين بونو، قبل أن ترتد الكرة من جديد للساطي، ليسكنها هذه المرة في الشباك بنجاح.

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وأهدر سالم الدوسري فرصة إضافة الهدف الثاني للأزرق، بعدما وصل فريقه بهجمة خطيرة أمام مرمى المعيوف تمامًا، لينفرد به، لكن الحارس أبعد الكرة بنجاح لضربة ركنية.

وفي الخمس دقائق للأخيرة من الشوط الأول، طالب لاعبو الهلال باحتساب ضربة جزاء لصالحهم بداعي وجود لمسة يد داخل المنطقة، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو، أشار الحكم خالد الطريس بعدم وجود جزائية.

لكن لا مشكلة بالنسبة للزعيم، فقد نجح سالم الدوسري في وضع الهلال في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 44 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، على يسار المعيوف.

ومع مرور أول ربع ساعة من الشوط الثاني، ألغى حكم اللقاء هدف التعادل الثاني للاتحاد بعدما استقبل حمدالله عرضية رائعة من بنزيما، لكنه كان في وضع التسلل.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق فقط، ألغى الطريس هدفًا ثالثًا للهلال، جاء بعد هجمة مرتدة خطيرة، بداعي تسلل الظهير سعود عبدالحميد.

لكن فعلها مالكوم من جديد في اللحظات الأخيرة من المباراة محرزًا هدف الطمأنينة "الثالث للهلال" بعد هجمة مرتدة خطيرة، انتهت بانطلاقه لداخل منطقة الـ18، مسددًا الكرة في المرمى بنجاح، قبل أن يضيف زميله ناصر الدوسري الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل من الضائع من تسديدة من عند نقطة الجزاء تقريبًا.

بهذا الفوز، خطف الهلال اللقب من حامله "الاتحاد"، الذي كان قد أطاح بالوحدة من نصف النهائي بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، وهي النتيجة نفسها التي أطاح بها الزعيم النصر من الدور ذاته.